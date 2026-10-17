Motorradfahrer (90) prallt gegen Radarkasten: Zwei Schwerverletzte

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Freitagabend in Wels (Oberösterreich). Ein 90-Jähriger krachte mit seinem Motorrad gegen einen Radarkasten. Er und seine 89-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt.

Ein 90-jähriger Motorradfahrer prallte in Wels gegen einen Radarkasten und riss diesen aus der Verankerung. Er und seine 89-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt.

Ein 90-jähriger Motorradfahrer prallte in Wels gegen einen Radarkasten und riss diesen aus der Verankerung. Er und seine 89-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt.

Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, kam es gegen 18 Uhr auf der Eferdinger Straße in Wels zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 90-jähriger Welser war mit seinem Motorrad stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 138 kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte das Motorrad gegen einen Radarkasten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser aus seiner Verankerung gerissen.

Zwei Schwerverletzte

Nach der Kollision kam der 90-jährige Motorradfahrer zu Sturz. Sowohl er als auch seine 89-jährige Mitfahrerin erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Kepler Universitätsklinikum gebracht. Seine Mitfahrerin wurde mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert.