Mit Turnschuhen am Dachstein: Tourist (31) setzt Notruf ab

Mit leichten Turnschuhen und ohne alpine Ausrüstung war ein 31-jähriger Tourist aus Südkorea am Dachstein in Oberösterreich unterwegs. Als er Probleme mit dem Sprunggelenk bekam, musste die Flugpolizei ausrücken.

Mit leichten Turnschuhen und ohne alpine Ausrüstung war ein 31-jähriger Tourist am Dachstein unterwegs. Schließlich musste ihn die Flugpolizei ins Tal bringen.

Mit leichten Turnschuhen und ohne alpine Ausrüstung war ein 31-jähriger Tourist am Dachstein unterwegs. Schließlich musste ihn die Flugpolizei ins Tal bringen.

Am Freitagnachmittag, dem 16. Oktober 2026, wollte ein 31-jähriger Tourist aus Südkorea den Hallstätter Gletscher am Dachsteinplateau besichtigen. Dafür fuhr er zunächst mit der Seilbahn auf den Krippenstein. Von dort wanderte er über den Trägerweg in Richtung Eissee. Allerdings war der Mann für seine Wanderung nicht entsprechend ausgerüstet. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich trug er lediglich leichte Turnschuhe und hatte keinerlei alpine Ausrüstung dabei.

Notruf abgesetzt

Als sich der 31-Jährige nordwestlich des Taubenkogels befand, setzte er einen Notruf ab. Zunächst konnte er jedoch nicht mitteilen, welche Schwierigkeiten er hatte. Erst nach mehreren Telefonaten wurde klar, dass ihm sein Sprunggelenk Probleme bereitete. Zudem konnte er den Rückweg nicht mehr vor Einbruch der Dunkelheit bewältigen.

Flugpolizei rückte aus

Um eine nächtliche Suchaktion zu verhindern, wurde schließlich die Flugpolizei alarmiert. Diese konnte den Touristen aufnehmen und am kurzen Tau ins Tal fliegen. Das geht aus einer Mitteilung der Landespolizeidirektion Oberösterreich hervor. Damit konnte der Mann noch vor einer möglichen nächtlichen Suchaktion aus dem hochalpinen Gelände gebracht werden.