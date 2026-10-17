Wollte Handy auffangen: Autofahrer (24) überschlägt sich

Ein kurzer Griff zum Handy hatte am Freitag in Oberösterreich schwerwiegende Folgen. Ein 24-jähriger Autofahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Straße ab und überschlug sich.

Ein 24-jähriger Autofahrer verlor auf der B156 die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich im Straßengraben.

Ein 24-jähriger Autofahrer verlor auf der B156 die Kontrolle über seinen Wagen und überschlug sich im Straßengraben.

Am Freitag, dem 16. Oktober 2026, ereignete sich gegen 17.10 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B156 im Gemeindegebiet von St. Georgen am Fillmannsbach (Bezirk Braunau). Ein 24-jähriger Mann aus dem deutschen Berchtesgadener Land war mit seinem Pkw in Richtung Braunau unterwegs, als ihm sein Mobiltelefon zum Verhängnis wurde.

Autofahrer wollte Handy auffangen

Wie der 24-Jährige selbst angab, drohte sein Handy während der Fahrt aus der Halterung zu fallen. Als er versuchte, es aufzufangen, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Daraufhin kam der Wagen von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben, wo er sich überschlug und schließlich zum Stillstand kam.

24-Jähriger ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall erlitt der Lenker Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus Braunau eingeliefert. Nähere Informationen zu seinem Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor.