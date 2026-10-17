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/ ©Montage: Canva/Österreich findet euch
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Vermissten.
Seit dem 3. Oktober fehlt von dem 27-jährigen Niels P. jede Spur. Die Initiative „Österreich findet euch“ bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.
Linz
17/10/2026
Suche läuft

Seit Wochen vermisst: Große Sorge um 27-Jährigen

Seit dem 3. Oktober 2026 wird der 27-jährige Niels P. aus Linz vermisst. Er ist voraussichtlich mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Bei Sichtungen oder Hinweisen wird um eine umgehende Meldung an die Polizei gebeten.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Große Sorge um einen jungen Mann in Oberösterreich: Der 27-jährige Niels P., wohnhaft in Linz, wird seit Samstag, dem 3. Oktober 2026, um 10 Uhr vermisst. Die Initiative „Österreich findet euch“ hat einen öffentlichen Suchaufruf gestartet und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

27-Jähriger vermisst: Suche läuft

Der Vermisste ist zwischen 170 und 175 Zentimeter groß, hat rotbraune Haare, einen Vollbart und trägt eine Brille. Zuletzt war er mit einer hellblauen Jacke der Marke Patagonia bekleidet. Laut dem Suchaufruf ist es sehr wahrscheinlich, dass Niels mit einem schwarzen Fahrrad und einem Fahrradhelm unterwegs ist.

Bevölkerung wird um Mithilfe gebeten

Die Initiative appelliert an die Bevölkerung, aufmerksam zu sein und den Suchaufruf zu teilen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Wer Niels gesehen hat oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.10.2026 um 16:03 Uhr aktualisiert
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