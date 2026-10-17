41 Jahre nach tödlichem Absturz: Familie konnte endlich Abschied nehmen

1985 verunglückte Gerald Fellner aus Lambach bei einer Bergtour in Pakistan tödlich. Mehr als vier Jahrzehnte später gab ein schmelzender Gletscher seine sterblichen Überreste frei. Für seine Familie ist es ein bewegender Moment.

Mehr als 40 Jahre lang lag der Leichnam von Gerald Fellner aus Lambach (Bezirk Wels-Land in Oberösterreich ) im Eis des Karakorum-Gebirges in Pakistan. Der damals 26-jährige Oberösterreicher war 1985 bei einer Expedition ums Leben gekommen. Nun konnte seine Familie endlich Abschied nehmen, wie der ORF berichtet.

Nach Gipfelerfolg tödlich abgestürzt

Fellner nahm damals an einer Expedition zum Ostgipfel des Rakaposhi teil. Die Bergsteiger erreichten ihr Ziel. Doch beim Abstieg kam es zur Tragödie und der junge Oberösterreicher stürzte in den Tod. Sein Körper wurde anschließend in einer Gletscherspalte auf rund 5.000 Metern Höhe bestattet. Vor etwa zwei Jahren brachte die Gletscherschmelze seine sterblichen Überreste wieder zum Vorschein. Bewohner der Region entdeckten den Leichnam und sorgten nun für eine neue Bestattung im Tal.

Familie reiste nach Pakistan

Im vergangenen Sommer reisten die vier Brüder des Verstorbenen mit ihren Angehörigen nach Pakistan. Gemeinsam mit Einheimischen nahmen sie bei einer Gedenkfeier Abschied. Für die Familie bedeutet das neue Grab eine große Erleichterung. Nach Jahrzehnten gibt es nun einen festen Ort, an dem sie Gerald gedenken kann.

Brücke erinnert an Oberösterreicher

Die Menschen in Pakistan setzten dem verunglückten Bergsteiger zudem ein besonderes Denkmal. Sie benannten eine Brücke auf dem Weg ins Gebirge nach ihm. Für seine Angehörigen ist das ein bewegendes Zeichen der Verbundenheit.