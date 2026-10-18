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/ ©Montage: Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Motorradunfall und eine Kerze.
Ein 57-jähriger Motorradlenker kam im Bezirk Schärding nach einem Überholmanöver von der Straße ab und stürzte. Wenig später erlag er seinen schweren Verletzungen.
Schärding
18/10/2026
Trotz Reanimation

Nach Überholmanöver von Straße abgekommen: Biker (57) tot

Ein tödlicher Motorradunfall ereignete sich am Samstagnachmittag im Bezirk Schärding (Oberösterreich). Ein 57-jähriger Motorradlenker kam nach einem Überholmanöver von der Straße ab. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(113 Wörter)
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Der 57-Jährige aus dem Bezirk Schärding war am Samstag, dem 17. Oktober 2026, gegen 16.10 Uhr mit seinem Motorrad auf der L1135 in Richtung Münzkirchen unterwegs. Nachdem er einen vor ihm fahrenden Wagen überholt hatte, kam er aus bislang unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stürzte der Motorradlenker.

Im Spital verstorben

Unfallzeugen reagierten sofort und setzten die Rettungskette in Gang. Ein Notarzt und die Rettungskräfte versuchten, den 57-Jährigen durch sofortige Wiederbelebungsmaßnahmen zu retten. Doch trotz aller Bemühungen erlag der Motorradlenker wenig später im Klinikum Passau seinen schweren Verletzungen, wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte.

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