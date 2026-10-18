Polizei-Großkontrolle: Über 500 Lenker innerhalb kurzer Zeit angezeigt

Bei Verkehrskontrollen im Raum Linz hagelte es zahlreiche Anzeigen. 531 Lenker waren zu schnell unterwegs. Ein 19-Jähriger raste mit 165 statt erlaubten 80 km/h über die B139. Sein Auto wurde beschlagnahmt.

Am Samstag (17. Oktober) und in der Nacht auf Sonntag (18. Oktober) führte die Polizei im Großraum Linz und Linz-Land umfangreiche Verkehrskontrollen durch.

Am Samstag (17. Oktober) und in der Nacht auf Sonntag (18. Oktober) führte die Polizei im Großraum Linz und Linz-Land umfangreiche Verkehrskontrollen durch.

Am Samstagnachmittag (17. Oktober) und in der Nacht auf Sonntag (18. Oktober) führte die Polizei im Großraum Linz und Linz-Land umfangreiche Verkehrskontrollen durch. Im Einsatz standen Beamte der Landesverkehrsabteilung Oberösterreich sowie Polizisten aus Linz und Linz-Land. Dabei wurden zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert und mehrere schwere Verstöße festgestellt.

19-Jähriger rast mit 165 km/h durch 80er-Zone

Besonders negativ fiel ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Linz-Land auf. Der junge Autofahrer wurde auf der B139 in einem Bereich mit erlaubten 80 km/h mit einer Geschwindigkeit von 165 km/h gemessen. Damit war er mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Die Polizei nahm ihm vorläufig den Führerschein ab und beschlagnahmte sein Fahrzeug.

Zehn Autos verlieren Kennzeichen

Auch der technische Zustand einiger Fahrzeuge sorgte für Beanstandungen. Zwölf Autos wurden bei der Landesprüfstelle Linz genauer untersucht. Bei zehn davon stellten die Sachverständigen derart schwere Mängel fest, dass die Kennzeichen sofort abgenommen werden mussten. Zudem mussten zwei weitere Autofahrer ihren Führerschein vorläufig abgeben, weil sie unter dem Einfluss von Suchtmitteln standen. Beide wurden angezeigt.

Mehr als 500 Geschwindigkeitsanzeigen

Die Bilanz der Schwerpunktaktion fällt deutlich aus: Insgesamt wurden 61 Anzeigen wegen verschiedener Verstöße gegen Verkehrs- und Fahrzeugvorschriften erstattet. Zudem wurden bei der Schwerpunktkontrolle 531 Lenker wegen Überschreitung der zulässigen Fahrgeschwindigkeit angezeigt.