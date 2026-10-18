Seit Anfang Oktober vermisst: 27-Jähriger wurde nun gefunden

Erleichterung in Oberösterreich: Ein seit dem 3. Oktober vermisster 27-Jähriger aus Linz ist nicht länger abgängig. Die Initiative „Österreich findet euch“ bestätigte die erfreuliche Nachricht und bedankt sich bei der Bevölkerung.

Seit Samstag, dem 3. Oktober 2026, wurde ein 27-jähriger Mann aus Linz vermisst. Nun gibt es gute Nachrichten.

Seit Samstag, dem 3. Oktober 2026, wurde ein 27-jähriger Mann aus Linz vermisst. Nun gibt es gute Nachrichten.

Seit Samstag, dem 3. Oktober 2026, wurde ein 27-jähriger Mann aus Linz vermisst. Die Initiative „Österreich findet euch“ hatte einen öffentlichen Suchaufruf gestartet und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Nun gibt es gute Nachrichten.

Aufenthaltsort des 27-Jährigen bekannt

Wie die Initiative „Österreich findet euch“ auf Facebook mitteilte, ist der Aufenthaltsort des jungen Mannes mittlerweile bekannt. Eine Abgängigkeit liegt somit nicht mehr vor. „Liebe Community, wir freuen uns über gute Nachrichten!“, heißt es in dem Beitrag.

Initiative bedankt sich für Unterstützung

Im Zuge der Suche hatte die Initiative die Bevölkerung dazu aufgerufen, Hinweise zu melden und den Suchaufruf zu verbreiten. Nun richtet sich das Team mit einem Dankeschön an alle Unterstützer: „DANKE für eure Unterstützung.“ Nähere Informationen zu den Umständen wurden nicht bekannt gegeben.