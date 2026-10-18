3-Jähriger ohne Helm auf und ungesichert auf Moped: Vater wollte „nur Spaß“ machen

Ein gefährlicher Ausflug mit seinem dreijährigen Sohn hat für einen 32-jährigen Welser ein Nachspiel. Der Mann war mit einem Motorfahrrad unterwegs, während sein Kind völlig ungesichert vor ihm saß - ohne Helm!

Am Sonntagnachmittag, dem 18. Oktober 2026, wurden Polizisten in Wels (Oberösterreich) auf eine gefährliche Situation aufmerksam gemacht. Gegen 15.45 Uhr meldeten mehrere Passanten ein Motorfahrrad, das auf der Bauernstraße mitten durch den starken Fußgänger- und Fahrradverkehr auf einem Geh- und Radweg unterwegs war.

Dreijähriger saß völlig ungesichert auf dem Rahmen

Die Beamten hielten das Motorfahrrad daraufhin für eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle an. Dabei machten sie eine besorgniserregende Entdeckung: Der 32-jährige Lenker hatte seinen erst dreijährigen Sohn vor sich auf dem Rahmen sitzen. Das Kind war laut Polizei völlig ungesichert. Weder der Vater noch der Bub trugen einen Helm.

Vater wollte seinem Sohn „nur einen Spaß“ machen

Mit der gefährlichen Fahrt konfrontiert, erklärte der 32-Jährige gegenüber den Polizisten, er habe seinem Sohn lediglich einen Spaß bereiten wollen. Einsicht zeigte der Mann laut Polizei allerdings nicht. Die Beamten erstatteten Anzeige gegen den 32-Jährigen.