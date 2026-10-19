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/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Zeugen entdecken Mann in kritischem Zustand.
St. Wolfgang
19/10/2026
Kritischer Zustand

62-Jähriger stürzt mit Motorroller: Notarzt reanimiert Schwerverletzten

Ein 62-jähriger Motorrollerfahrer kam am Sonntagabend in St. Wolfgang (Oberösterreich) von der Fahrbahn ab und stürzte. Zeugen fanden ihn schwer verletzt und mit Herz-Kreislauf-Stillstand.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(126 Wörter)
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Gegen 21.45 Uhr war der 62-Jährige aus dem Bezirk Gmunden am Sonntag, dem 18. Oktober 2026, mit seinem Motorroller auf der L546 im Ortsgebiet von St. Wolfgang unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und touchierte einen Leitpflock. Anschließend stürzte der Mann auf den angrenzenden Radweg. Trotz getragenem Helm erlitt er bei dem Unfall schwere Verletzungen.

Zeugen fanden Mann mit Herz-Kreislauf-Stillstand

Zeugen entdeckten den 62-Jährigen nach dem Sturz schwer verletzt. Dabei stellten sie einen Herz-Kreislauf-Stillstand fest. Das alarmierte Rote Kreuz und der Notarzt führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch und konnten den Mann erfolgreich reanimieren. Nach der Erstversorgung wurde der schwer verletzte Rollerfahrer mit einem Notarzthubschrauber zur weiteren Behandlung ins Klinikum Wels geflogen.

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