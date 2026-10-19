Fußballverein trauert um David: „Noch immer können wir es nicht glauben“

Nach einem tragischen Verkehrsunfall ist David J. viel zu früh aus dem Leben gerissen worden. Die Union Babenberg Linz-Süd trauert um ihren Weggefährten und will seiner Familie in dieser schweren Zeit zur Seite stehen.

Die Nachricht von Davids Tod hinterlässt tiefe Trauer bei der Union Babenberg Linz-Süd. Nach einem tragischen Verkehrsunfall musste sich der Fußballverein von einem Menschen verabschieden, der weit mehr als nur ein Teil der Gemeinschaft war. In einem emotionalen Posting erinnern die Vereinsmitglieder an David und daran, was er für sie bedeutet hat. „Du warst ein besonderer Mensch, immer für uns da, hast uns zum Lachen gebracht und unser Leben auf so viele Weisen bereichert“, schreibt der Verein. Der Verlust hinterlasse „eine unbeschreibliche Lücke“. Unter die bewegenden Worte setzt die Union einen letzten Gruß: „Auch wenn du nicht mehr physisch bei uns bist, wirst du immer ein Teil von uns sein. In unseren Herzen, in unseren Gedanken und in all den schönen Erinnerungen lebst du weiter.“

„Es zählt kein Fußball, es zählt kein Erfolg“

Neben der Trauer steht für den Verein nun vor allem eines im Mittelpunkt: die Unterstützung von Davids Familie. In einem Beitrag erinnert die Union daran, was in solchen Momenten wirklich zählt. „Es zählt kein Fußball, es zählt kein Erfolg, es zählt nur jede Minute, jeder Moment mit unseren liebsten Menschen“, heißt es darin. Die Anteilnahme soll nicht bei Worten bleiben. Der Verein kündigt an, die gesamten Einnahmen des nächsten Heimspiels an Davids Familie zu spenden. Damit möchte die Union die Angehörigen in dieser schwierigen Zeit unterstützen und dazu beitragen, David einen würdevollen Abschied zu ermöglichen.

Familie bittet um Unterstützung für Abschied

Auch Davids Vater Tommy wendet sich mit einem Spendenaufruf an die Öffentlichkeit. Auf GoFundMe schreibt er: „Durch einen Verkehrsunfall wurde David viel zu früh und unerwartet aus dem Leben gerissen.“ Die Angehörigen bitten um Unterstützung, um die Kosten für einen würdevollen Abschied bewältigen zu können. „Wir bedanken uns bei jedem, der einen kleinen Anteil zu einem würdevollen Abschied beitragen kann“, heißt es im Aufruf. Für Davids Familie und Freunde ist der Verlust kaum in Worte zu fassen. Die Union Babenberg Linz-Süd möchte in dieser schweren Zeit zeigen, dass David nicht vergessen wird – und dass seine Angehörigen mit ihrer Trauer nicht allein sind.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.10.2026 um 09:05 Uhr aktualisiert