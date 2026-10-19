Seit Tagen vermisst: 26-Jähriger stark unterkühlt in Oberösterreich gefunden

Ein 26-jähriger Linzer galt seit 12. Oktober als vermisst. Am Sonntag wurde der Mann in Spital am Pyhrn entdeckt. Er war stark geschwächt und unterkühlt.

Seit dem 12. Oktober 2026 war ein 26-jähriger Mann aus Linz abgängig. Am Sonntag, dem 18. Oktober, nahm die Suchaktion im Bezirk Kirchdorf ein glückliches Ende: Gegen 12 Uhr wurde der Mann entlang der B138 in Spital am Pyhrn wahrgenommen und angesprochen. Der 26-Jährige befand sich in einem stark geschwächten und unterkühlten Zustand. Nach der Erstversorgung wurde er in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Steyr eingeliefert. Nach mehreren Tagen der Ungewissheit konnte der Vermisste damit gefunden und medizinisch versorgt werden.