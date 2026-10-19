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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Auto.
Große Erleichterung nach Suchaktion in Linz.
Linz
19/10/2026
Suchaktion

Seit Tagen vermisst: 26-Jähriger stark unterkühlt in Oberösterreich gefunden

Ein 26-jähriger Linzer galt seit 12. Oktober als vermisst. Am Sonntag wurde der Mann in Spital am Pyhrn entdeckt. Er war stark geschwächt und unterkühlt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)
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Seit dem 12. Oktober 2026 war ein 26-jähriger Mann aus Linz abgängig. Am Sonntag, dem 18. Oktober, nahm die Suchaktion im Bezirk Kirchdorf ein glückliches Ende: Gegen 12 Uhr wurde der Mann entlang der B138 in Spital am Pyhrn wahrgenommen und angesprochen. Der 26-Jährige befand sich in einem stark geschwächten und unterkühlten Zustand. Nach der Erstversorgung wurde er in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum (PEK) Steyr eingeliefert. Nach mehreren Tagen der Ungewissheit konnte der Vermisste damit gefunden und medizinisch versorgt werden.

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