Tödlicher Unfall: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Am Montag, dem 19. Oktober 2026, ereignete sich gegen 13.15 Uhr auf der Nibelungenstraße (B130) im Gemeindegebiet von Vichtenstein ein folgenschwerer Unfall. Ein 65-jähriger Autofahrer war von Engelhartszell in Richtung Passau unterwegs und wollte nach links in eine Hauseinfahrt abbiegen. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorrad. Der 65-jährige Motorradlenker aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung prallte frontal gegen den rechten vorderen Bereich des Autos und wurde auf die Motorhaube geschleudert.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Eine Polizeistreife traf kurz nach dem Unfall ein und begann gemeinsam mit weiteren Helfern sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Bei der Wiederbelebung wurde auch ein Defibrillator eingesetzt. Wenig später übernahmen Rettungskräfte und ein Notarzt des Rettungshubschraubers die Versorgung. Trotz intensiver Bemühungen erlag der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der ebenfalls 65-jährige Autofahrer blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Er wurde anschließend vom Kriseninterventionsteam Andorf betreut.