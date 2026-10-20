Ob Spaziergang oder Gespräch: 250 Freiwillige sind für Senioren in Linz da

Ein Gespräch, ein Spaziergang oder einfach jemand, der zuhört: In den Linzer Seniorenzentren schenken 250 Freiwillige älteren Menschen ihre Zeit. Jetzt wurde ihr besonderer Einsatz bei einem Fest gewürdigt.

250 Freiwillige schenken älteren Menschen in Linz Zeit, Aufmerksamkeit und Gesellschaft. Gemeinsam leisten sie jedes Jahr rund 15.000 Stunden und sind besonders für jene da, die nur selten Besuch bekommen.

250 Freiwillige schenken älteren Menschen in Linz Zeit, Aufmerksamkeit und Gesellschaft. Gemeinsam leisten sie jedes Jahr rund 15.000 Stunden und sind besonders für jene da, die nur selten Besuch bekommen.

Ob beim gemeinsamen Kochen, Musizieren oder bei einem gemütlichen Spaziergang: In den elf städtischen Seniorenzentren in Linz sind 250 Freiwillige das ganze Jahr über für die Bewohner da. Gemeinsam leisten sie jährlich rund 15.000 Stunden. Als Dank für dieses Engagement luden die Seniorenzentren Linz (SZL) am Donnerstag zu einem Freiwilligenfest ins Seniorenzentrum Kleinmünchen ein.

Zeit, die viel bewirkt

Die freiwilligen Helfer kommen aus unterschiedlichen Generationen und Kulturkreisen. Besonders viele von ihnen sind bereits in Pension, rund drei Viertel sind Frauen. Ihr Einsatz ist vielseitig: Sie organisieren Bingo- und Bastelrunden, lesen vor oder begleiten Bewohner bei kleinen Ausflügen. Auch bei Festen, beim Dekorieren der Wohnbereiche oder bei Wegen mit dem Rollstuhl helfen sie mit. Oft sind es aber gerade die persönlichen Gespräche, die für die älteren Menschen besonders wertvoll sind.

Nicht alle bekommen Besuch

Denn nicht jeder Bewohner bekommt regelmäßig Besuch. Manche können aus gesundheitlichen Gründen auch nicht an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen. Umso wichtiger ist es, wenn sich jemand Zeit für sie nimmt. „Nicht alle Bewohnerinnen unserer Seniorenzentren bekommen regelmäßig Besuch oder können aus gesundheitlichen Gründen an gemeinsamen Aktivitäten teilnehmen. Gerade für sie ist es schön, wenn jemand Zeit für sie hat und ihnen persönliche Aufmerksamkeit schenkt. Deshalb fördern wir freiwilliges Engagement und begleiten unsere Freiwilligen professionell. Wir freuen uns über alle, die sich einbringen und unseren Bewohnerinnen etwas Zeit schenken möchten“, erklärt SZL-Geschäftsführer Robert Ritter-Kalisch.

Ein Fest als Dankeschön

Beim Freiwilligenfest in Kleinmünchen standen deshalb jene Menschen im Mittelpunkt, die sich das ganze Jahr über engagieren. Nach der Begrüßung sorgten Bewohner mit einer Einlage für Unterhaltung. Auf einen Vortrag zum Thema „Begegnung & Beziehung“ folgten Kabarett mit „Der Kuseng“ und Musik von Starshine. Bei einem gemeinsamen Essen konnten sich die Freiwilligen aus den verschiedenen Seniorenzentren austauschen. Auch Vizebürgermeisterin Merima Zukan, die Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Karin Leitner vertrat, bedankte sich für den Einsatz.

Helfer willkommen

Auch künftig freuen sich die Seniorenzentren Linz über Menschen, die etwas von ihrer Zeit schenken möchten. Damit die Freiwilligen bei ihren Aufgaben Unterstützung erhalten, gibt es in jedem der elf Häuser eine eigene Koordination. Während ihrer Einsätze sind alle Freiwilligen über die Seniorenzentren Linz unfall- und haftpflichtversichert. So können sie sich ganz