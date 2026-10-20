Drohung gegen Polizeiinspektion in Oberösterreich: Cobra nahm 35-Jährigen fest

Ein 35-Jähriger soll in Garsten (Oberösterreich) per SMS zu Gewalt gegen einen Bekannten aufgerufen und dafür eine Belohnung angeboten haben. Auch eine Polizeiinspektion soll er bedroht haben.

Ein 35-Jähriger soll zu Gewalt gegen einen Bekannten aufgerufen und eine Polizeiinspektion bedroht haben. Das Einsatzkommando Cobra nahm ihn fest.

Ein 35-Jähriger soll zu Gewalt gegen einen Bekannten aufgerufen und eine Polizeiinspektion bedroht haben. Das Einsatzkommando Cobra nahm ihn fest.

Ein größerer Polizeieinsatz beschäftigte am Montagnachmittag, dem 19. Oktober 2026, die Einsatzkräfte im Gemeindegebiet von Garsten im Bezirk Steyr-Land. Auslöser war die Anzeige einer Frau bei der Polizei. Ihr 35-jähriger Ex-Freund soll ihr eine SMS geschickt haben, in der er zu Gewalt gegen einen Bekannten aufrief. Dafür soll er sogar eine Belohnung in Aussicht gestellt haben.

Auch Polizei bedroht

Doch damit nicht genug: Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich wird dem Mann auch vorgeworfen, im selben Chatverlauf eine Drohung gegen eine Polizeiinspektion ausgesprochen zu haben. Die Polizei nahm daraufhin Ermittlungen auf. Den Beamten gelang es, den 35-Jährigen aus dem Bezirk Steyr-Land auszuforschen.

Cobra nahm Mann fest

Schließlich kam das Einsatzkommando Cobra zum Einsatz. Die Spezialeinheit nahm den 35-Jährigen fest. Anschließend wurde der Mann in eine Justizanstalt eingeliefert. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, wird er mehrfach angezeigt.