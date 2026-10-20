Eine Million Euro Schulden, acht Mitarbeiter betroffen: Autohaus stellt Insolvenzantrag

Der Alpenländische Kreditorenverband gibt bekannt, dass über das Vermögen der Autohaus Leibetseder GmbH, beim Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wurde.

Das Verfahren wurde auf Eigenantrag eingeleitet. Die Autohaus Leibetseder GmbH mit Sitz in Mauthausen und einem weiteren Standort in St. Georgen an der Gusen betreibt einen Handel mit Neu- und Gebrauchtfahrzeugen sowie den Betrieb einer Kfz-Werkstätte. Aktuell werden acht Dienstnehmer beschäftigt.

Insolvenzursache:

Als Insolvenzursachen werden die anhaltende Schwäche am Automarkt, gestiegener Personal- und Finanzierungskosten sowie die Kündigung eines Händlervertrags im Jahr 2024 angeführt. Restrukturierungsmaßnahmen konnten die negative Entwicklung nicht mehr rechtzeitig stoppen.

Verbindlichkeiten liegen bei 1 Million Euro

Die Verbindlichkeiten bei rund 40 Gläubigern betragen laut der vorgelegten Gläubigerliste rund 1 Million Euro. Im Status wird die Summe der Schulden mit 2,027 Mio. Euro angegeben und es wird dazu ausgeführt, dass Sicherheiten im Umfang von 954.300 Euro bestehen. Das freie Vermögen wurde im Status mit EUR 463.600 angegeben.

Sanierungsplan:

Laut Eigenantrag ist eine Betriebsfortführung geplant. Der profitable Werkstättenbereich soll bestehen bleiben, der Fahrzeughandel soll auf ein schlankeres Modell umgestellt werden. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren, angeboten. Die Finanzierung des Sanierungsplanes soll durch den Fortbetrieb sowie durch Verwertung nicht betriebsnotwendigen Vermögens und allfälliger Zuschüsse Dritter aufgebracht werden.