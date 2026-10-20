88-Jähriger verirrt sich mit Auto: Befindet sich plötzlich in anderem Land

Ein 88-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung kehrte nach einer Autofahrt nicht nach Hause zurück. Am Dienstag wurde er schließlich in Tschechien gefunden. Eine Anwohnerin half bei der Suche.

Am Morgen des 20. Oktober meldeten Angehörige den 88-Jährigen bei der Polizei als abgängig. Der Mann war bereits am Vorabend mit seinem Auto unterwegs gewesen, aber nicht mehr zurückgekommen. Die Polizei konnte telefonisch Kontakt zu ihm aufnehmen. Dabei erklärte der Senior, dass er sich auf einer ihm unbekannten Straße in Tschechien befinde und nicht mehr wisse, wie er nach Hause kommen sollte.

Anwohnerin hilft bei Suche

Eine Frau aus der Gegend unterstützte den Mann und teilte den Polizisten mit, wo er sich aufhielt. In Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei konnte der 88-Jährige schließlich ausfindig gemacht werden. Seine Angehörigen holten ihn anschließend ab.