Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©Streetview
Bild auf 5min.at zeigt eine Straße.
Motorradfahrer kracht bei Linz in Auto-Heck und wird schwer verletzt
Linz-Land
21/10/2026
Biker schwerverletzt

Linzerin war Richtung Flughafen unterwegs, dann krachte es

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Linz-Land ist am Dienstagnachmittag, dem 20. Oktober, ein 41-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er prallte mit seinem Motorrad gegen das Heck eines Wagens und kam zu Sturz.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Der Unfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr auf der Flughafenstraße in Pasching. Eine 49-jährige Autofahrerin aus Linz war in Richtung Flughafen unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich mit der Finstergasse nach links abbiegen. Dafür bremste sie ihr Fahrzeug ab. Der unmittelbar hinter ihr fahrende Motorradlenker aus dem Bezirk Wels-Land konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Heck des Autos auf. Dabei stürzte er und erlitt schwere Verletzungen. Der 41-Jährige wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at