Spezialteam reinigt 120 Abfallhaie auf der Linzer Landstraße

Auf der Linzer Landstraße sind diese Woche besondere Reinigungsarbeiten im Gange: Das sogenannte Hai-Cleaning-Mobil ist unterwegs, um 120 Abfallbehälter gründlich zu säubern, zu pflegen und bei Bedarf zu reparieren.

Wer auf der Linzer Landstraße unterwegs ist, kennt sie vermutlich: die sogenannten Abfallhaie. Insgesamt 120 dieser Abfallbehälter sorgen dort für eine geordnete Müllentsorgung. Darunter befinden sich auch sieben sogenannte Bighaie, die jeweils 220 Liter Abfall fassen können. Sie sind zusätzlich mit einem integrierten Aschenbecher ausgestattet.

Spezialteam vor Ort

Damit die Abfallhaie sauber und funktionsfähig bleiben, ist diese Woche das Hai-Cleaning-Mobil in Linz unterwegs. Ein spezialisiertes Serviceteam kümmert sich bis Ende der Woche um die gründliche Reinigung und Pflege der Behälter. Dabei werden die Abfallhaie nicht nur gesäubert, sondern auch auf mögliche Schäden kontrolliert. Kleinere Reparaturen erledigt das Team bei Bedarf direkt vor Ort.

Seit 2020 in Linz

Die Stadt Linz setzt bereits seit 2020 auf das Abfallhai-System. Die robusten Behälter kommen vor allem an stark frequentierten Orten zum Einsatz. Dazu zählen neben der Landstraße auch Straßenbahnhaltestellen. Je nach Standort werden unterschiedliche Modelle verwendet. Einige verfügen zudem über integrierte Aschenbecher, in denen Zigarettenreste entsorgt werden können.

Länger im Einsatz

Die regelmäßige Wartung soll dafür sorgen, dass die Abfallbehälter möglichst lange genutzt werden können. Gleichzeitig soll dadurch der Pflegeaufwand im laufenden Betrieb sinken. Die Arbeiten des Spezialteams ergänzen dabei die laufende Reinigung durch den städtischen Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung. Auch Umweltstadträtin Eva Schobesberger unterstreicht die Bedeutung der Maßnahme: „Saubere und gepflegte öffentliche Räume tragen wesentlich dazu bei, dass sich die Menschen in unserer Stadt wohlfühlen. Dazu gehören auch Abfallbehälter, die gut funktionieren und regelmäßig gewartet werden. Mit der professionellen Reinigung und Pflege der Abfallhaie sorgen wir dafür, dass die bestehende Infrastruktur lange genutzt werden kann. Gleichzeitig unterstützen wir damit die tägliche Arbeit unserer Mitarbeiter*innen in der Straßenbetreuung“, betont sie.