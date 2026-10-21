Straßenbahn nach Kollision mit LKW entgleist: Fünf Verletzte in Linz

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Linz: Ein LKW kollidierte mit einer Straßenbahn, die daraufhin entgleiste. Insgesamt fünf Personen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, kam es gegen 15.45 Uhr auf der Wiener Straße in Linz zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Straßenbahnfahrer war stadtauswärts unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 51-jähriger Linzer mit seinem LKW in dieselbe Richtung.

Straßenbahn entgleiste nach Zusammenstoß

Laut Polizei wollte der LKW-Lenker von der Wiener Straße nach links in die Wahringerstraße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Straßenbahn. Durch die Wucht des Zusammenstoßes entgleiste das Schienenfahrzeug.

Fünf Personen ins Krankenhaus gebracht

Bei dem Unfall wurden insgesamt fünf Menschen verletzt. Neben dem 55-jährigen Straßenbahnfahrer und dem 51-jährigen LKW-Lenker erlitten auch drei Fahrgäste im Alter von 45, 57 und 62 Jahren Verletzungen. Wie schwer die Verletzungen sind, war zunächst nicht bekannt. Alle fünf Betroffenen wurden nach der Erstversorgung in das Kepler Universitätsklinikum Linz gebracht.