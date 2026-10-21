Mit 2,28 Promille unterwegs: Alkolenker überschlägt sich mit Kleinkraftrad

Ein 48-Jähriger hat sich am Mittwochnachmittag in St. Lorenz mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad überschlagen. Ein Alkotest ergab 2,28 Promille. Der Mann wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land war mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land war mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Am Mittwoch, dem 21. Oktober 2026, kam es gegen 16 Uhr auf einem Geschäftsparkplatz in St. Lorenz im Bezirk Vöcklabruck zu einem Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk Steyr-Land war mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Fahrzeug landete im Entwässerungsgraben

Laut Zeugenaussagen dürfte der Mann mit den Vorderrädern seines Fahrzeugs einen Randstein berührt haben. Daraufhin überschlug sich das Kleinkraftrad und blieb in einem Entwässerungsgraben liegen. Eine Zeugin reagierte sofort, leistete Erste Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte.

Alkotest ergab 2,28 Promille

Bei der Unfallaufnahme führten die Polizisten einen Alkotest mit dem 48-Jährigen durch. Das Ergebnis: 2,28 Promille. Dem Mann wurde daraufhin der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er in das Krankenhaus Bad Ischl gebracht.