Feuerwehr-Großeinsatz: LKW-Anhänger mit 700 Hühnern umgekippt

Ein LKW-Unfall sorgt in Zell am Moos für einen Großeinsatz. Ein Anhänger mit rund 700 lebenden Hühnern kippte in einen Straßengraben. Mehr als 60 Feuerwehrleute stehen im Einsatz, um die Tiere zu retten.

Gegen 2.51 Uhr wurden die Feuerwehren Zell am Moos und Haslau alarmiert, nachdem ein LKW-Anhänger mit Hunderten Hühnern umgekippt war.

Gegen 2.51 Uhr wurden die Feuerwehren Zell am Moos und Haslau alarmiert, nachdem ein LKW-Anhänger mit Hunderten Hühnern umgekippt war.

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, 22. Oktober 2026, kam es auf der B154 Mondseestraße in Zell am Moos (Bezirk Vöcklabruck) zu einem ungewöhnlichen Feuerwehreinsatz. Gegen 2.51 Uhr wurden die Feuerwehren Zell am Moos und Haslau alarmiert, nachdem ein LKW-Anhänger mit Hunderten Hühnern umgekippt war.

Anhänger mit 700 Hühnern im Straßengraben

Der LKW war mit insgesamt 1.400 lebenden Hühnern unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Gespann rechts von der Straße ab. Dabei kippte der Anhänger, in dem sich rund 700 Hühner befanden, in den Straßengraben. „Ein LKW mit Anhänger und 1.400 geladenen lebenden Hühnern, war rechts von der Straße abgekommen, dabei ist der Anhänger mit 700 Hühnern umgekippt!“, schildert Einsatzleiter Stefan Buchner die Situation.

©C. Stoxreiter

Mehr als 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Aufgrund der aufwendigen Bergung wurden rasch weitere Einsatzkräfte angefordert. Die Feuerwehr Guggenberg unterstützt bei der Sicherung des Anhängers und der Rettung der Tiere aus den Transportboxen. Für die Bergung des umgekippten Anhängers wurde außerdem die Feuerwehr Vöcklabruck mit einem Kranwagen alarmiert.

Rettungsarbeiten dauern an

Mehr als 60 Feuerwehrleute sind damit beschäftigt, die Hühner aus dem Anhänger zu befreien. Für den Weitertransport der geretteten Tiere wurde ein zusätzlicher LKW organisiert. Der Einsatz dauerte zum Zeitpunkt der Aussendung noch an. Wie viele Hühner unverletzt gerettet werden konnten, war zunächst nicht bekannt.

©C. Stoxreiter |

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2026 um 06:37 Uhr aktualisiert