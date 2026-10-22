Tochter (8) zur Schule gebracht: Polizei stoppt mutmaßlichen Drogenlenker

Ein 34-Jähriger wollte seine achtjährige Tochter zur Volksschule bringen. Doch bei einer Polizeikontrolle im Bezirk Ried stellten die Beamten Anzeichen einer möglichen Drogenbeeinträchtigung fest.

Am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, wurde ein 34-jähriger Autofahrer im Bezirk Ried (Oberösterreich) von der Polizei angehalten.

Am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, wurde ein 34-jähriger Autofahrer im Bezirk Ried (Oberösterreich) von der Polizei angehalten.

Am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, wurde ein 34-jähriger Autofahrer im Bezirk Ried (Oberösterreich) von der Polizei angehalten. Der Mann war gegen 7.20 Uhr mit seiner achtjährigen Tochter bei einer örtlichen Volksschule unterwegs. Der Grund für die Kontrolle: Das Mädchen saß auf dem Beifahrersitz und war nicht mit einer vorgeschriebenen Kinderrückhalteeinrichtung gesichert.

Polizei bemerkte Auffälligkeiten

Während der Lenker- und Fahrzeugkontrolle bemerkten die Polizisten beim 34-Jährigen Symptome, die auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtgift hindeuteten. Daraufhin wurde der Mann zu einer klinischen Untersuchung gebracht. Diese ergab, dass der 34-Jährige nicht fahrtauglich war.

Führerschein abgenommen

Für den Autofahrer war die Fahrt damit beendet. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt und nahm ihm den Führerschein ab. Ob und welche Substanzen der Mann konsumiert hatte, geht aus der Polizeiaussendung nicht hervor.