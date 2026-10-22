Trotz schwerer Lähmung: 65-Jährigem wurde das Pflegegeld drastisch gekürzt

Ein 65-Jähriger aus Oberösterreich sollte plötzlich deutlich weniger Pflegegeld bekommen, obwohl sich sein Gesundheitszustand nicht verbessert hatte. Seine Familie wehrte sich mithilfe der Arbeiterkammer.

Seit einer Gehirnblutung vor 15 Jahren ist ein heute 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding halbseitig gelähmt.

Seit einer Gehirnblutung vor 15 Jahren ist ein heute 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding halbseitig gelähmt.

Seit einer Gehirnblutung vor 15 Jahren ist ein heute 65-jähriger Mann aus dem Bezirk Eferding halbseitig gelähmt. Er sitzt im Rollstuhl und leidet an einer Sprachstörung. Aufgrund seiner schweren gesundheitlichen Einschränkungen erhielt er jahrelang Pflegegeld der Stufe 5. Doch nach einer neuerlichen Begutachtung kam für die Familie die Überraschung: Die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wollte das Pflegegeld auf Stufe 2 herabsetzen.

Familie konnte Entscheidung nicht verstehen

Besonders unverständlich war die Entscheidung für die Ehefrau, die ihren Mann überwiegend zu Hause pflegt. Gemeinsam mit ihrer Tochter wandte sie sich an die Arbeiterkammer Oberösterreich. Denn laut den Angehörigen hatte sich am Gesundheitszustand des 65-Jährigen nichts verändert. Trotzdem ging die PVA nach der Begutachtung von einem deutlich geringeren Pflegebedarf aus.

Gericht gibt Familie recht

Die Arbeiterkammer ging gegen den Bescheid gerichtlich vor. Ein vom Gericht beauftragter Gutachter bestätigte schließlich, dass die gesundheitlichen Einschränkungen des Mannes weiterhin bestehen. Das Gericht entschied daher, dass der 65-Jährige auch künftig Anspruch auf Pflegegeld der Stufe 5 hat.

Arbeiterkammer übt Kritik

AK-Präsident Andreas Stangl kritisiert die Qualität mancher Pflegegeldgutachten. Immer wieder müssten Entscheidungen der PVA vor Gericht korrigiert werden. Betroffenen rät er, sich bei Zweifeln an ihrer Pflegegeldeinstufung beraten zu lassen und einen Bescheid nicht einfach hinzunehmen.