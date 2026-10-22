Großbrand in Oberösterreich: Anrainer müssen Fenster geschlossen halten

Ein Brand bei einem Abfallentsorgungsbetrieb in Ruhstetten hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Rund 150 Einsatzkräfte von 16 Feuerwehren kämpften gegen die Flammen, die sich durch Windböen rasch ausbreiteten.

Gegen 6.30 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren rund um Katsdorf zu einem Brand im Ortsteil Ruhstetten alarmiert. In einer Müllsammelbox war aus bislang unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Durch die herrschenden Windböen breiteten sich die Flammen rasch aus. Insgesamt standen rund 150 Einsatzkräfte von 16 Feuerwehren im Einsatz. Mit einem umfassenden Löschangriff versuchten sie, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers zu verhindern. Die Wasserversorgung wurde über Schlauchleitungen und Pumpen aus umliegenden Wasserentnahmestellen sichergestellt.

Bürotrakt vor Flammen geschützt

Die Löscharbeiten wurden unter schwerem Atemschutz durchgeführt. Dank des koordinierten Einsatzes gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Auch der Bürotrakt des Betriebs konnte vor den Flammen geschützt werden. „Die rasche Brandausbreitung durch die Windböen hat uns besonders gefordert“, erklärte Dietmar Ganglbauer, Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ruhstetten. Durch das Zusammenwirken aller beteiligten Feuerwehren habe ein Übergreifen des Feuers auf den Bürotrakt verhindert werden können.

Anrainer sollten Fenster geschlossen halten

Zu Beginn des Einsatzes kam es zu einer enormen Rauchentwicklung. Über die Gemeinde wurden die Anrainerinnen und Anrainer informiert und aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach dem Löscheinsatz stehen umfangreiche Nachlöscharbeiten und Aufräumarbeiten an. Diese werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Polizei hat Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen.