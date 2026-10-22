Sauna-Brand: Zwei Senioren im Spital

Ein Brand in einem Wohnhaus im Bezirk Wels-Land hat am Donnerstag, dem 22. Oktober, einen Einsatz ausgelöst. Zwei Bewohner im Alter von 76 und 82 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Wels gebracht.

Als die Polizei am Nachmittag beim Wohnhaus eintraf, war bereits dichter Rauch aus dem Untergeschoss wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte konnten die Sauna im Keller rasch als Brandherd ausmachen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Die beiden Hausbewohner wurden aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt und ins Klinikum Wels gebracht. Weitere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand liegen bislang nicht vor.