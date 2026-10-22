Skip to content
Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

Meine Region ändern

Wähle deine Region für personalisierte Inhalte

/ ©5 Minuten
Das Bild auf www.5min.at zeigt ein Feuerwehrauto.
Zwei Oberösterreicher wurden mit Rauchgasverdacht ins Spital gebracht.
Wels-Land
22/10/2026
Feuerwehr-Einsatz

Sauna-Brand: Zwei Senioren im Spital

Ein Brand in einem Wohnhaus im Bezirk Wels-Land hat am Donnerstag, dem 22. Oktober, einen Einsatz ausgelöst. Zwei Bewohner im Alter von 76 und 82 Jahren wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Klinikum Wels gebracht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Als die Polizei am Nachmittag beim Wohnhaus eintraf, war bereits dichter Rauch aus dem Untergeschoss wahrnehmbar. Die Einsatzkräfte konnten die Sauna im Keller rasch als Brandherd ausmachen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Die beiden Hausbewohner wurden aufgrund des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt und ins Klinikum Wels gebracht. Weitere Angaben zu ihrem Gesundheitszustand liegen bislang nicht vor.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at