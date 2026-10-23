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/ ©Peter Umlauft
Symbolfoto von 5min.at: Ein Rettungshubschrauber C11 am Himmel im Einsatz
Zwei Arbeiter stürzen in Bad Ischl mit Arbeitsbühne ab.
Bad Ischl
23/10/2026
Arbeitsunfall

Betonmauer bricht aus: Zwei Arbeiter stürzen mit Arbeitsbühne ab

Bei einem Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Bad Ischl im Bezirk Gmunden (Oberösterreich) sind am Donnerstag, dem 22. Oktober, zwei Männer verletzt worden. Sie stürzten mit einer Arbeitsbühne aus etwa vier Metern Höhe ab.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)
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Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Ein 42-jähriger und ein 51-jähriger Pole, beide aus dem Bezirk Gmunden, arbeiteten zu diesem Zeitpunkt auf der Baustelle. Dabei lösten sich die Ecken einer Betonmauer und brachen heraus. In der Folge stürzten die beiden Männer mit der Arbeitsbühne aus rund vier Metern Höhe ab.

Beide Arbeiter ins Spital gebracht

Der 42-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck geflogen. Der 51-Jährige wurde ebenfalls verletzt und in das Salzkammergut Klinikum Bad Ischl gebracht.

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