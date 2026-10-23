„Ok, dann tschüss“ – Alkolenker flüchtet vor Polizei in Wald

Kuriose Szenen bei einer Verkehrskontrolle in Oberösterreich: Ein 35-jähriger Autofahrer sollte einen Alkotest machen. Doch statt ins Röhrchen zu blasen, verabschiedete er sich von den Polizisten und verschwand im Wald.

Mit einem ungewöhnlichen Abgang endete am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, eine Verkehrskontrolle in Maria Neustift im Bezirk Steyr-Land. Ein 35-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk wurde von einer Polizeistreife angehalten. Wenig später ließ er die Beamten einfach stehen.

Seit Jahren ohne Führerschein unterwegs

Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellten die Polizisten zunächst fest, dass der Mann bereits seit mehreren Jahren keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Zudem bemerkten die Beamten Anzeichen einer möglichen Alkoholisierung. Ein Alkoholvortest verstärkte diesen Verdacht. Deshalb forderten sie den 35-Jährigen auf, einen Test mit einem geeichten Alkomaten durchzuführen. Dafür wurde eine zweite Polizeistreife zum Kontrollort gerufen.

„Ok, dann tschüss“ – und weg war er

Als die zweite Streife mit dem Alkomaten eintraf, nahm die Kontrolle eine überraschende Wendung. Der 35-Jährige drehte sich kurzerhand um, sagte zu den Polizisten „Ok, dann tschüss“ und ging davon. Anschließend verschwand er zu Fuß im angrenzenden Wald. Die Beamten bekamen den Mann danach nicht mehr zu Gesicht.

„Ok, dann tschüss“ – und weg war er

Die Schlüssel des Firmenfahrzeugs, mit dem der 35-Jährige unterwegs gewesen war, wurden noch am selben Tag an seine Chefin übergeben. Für den Mann hat sein ungewöhnlicher Abgang nun rechtliche Konsequenzen: Er wird wegen Fahrens ohne Lenkberechtigung, Verweigerung des Alkotests sowie weiterer Übertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. Ob der 35-Jährige tatsächlich alkoholisiert war, konnte aufgrund des verweigerten geeichten Alkotests nicht abschließend festgestellt werden.