Unfall auf Baustelle: Lehrling (15) schießt sich mit Nagelpistole ins Bein

Ein 15-jähriger Lehrling verletzte sich am Freitagnachmittag auf einer Baustelle mit einer Nagelpistole. Ein Nagel durchdrang sein Bein. Der Jugendliche musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Freitagnachmittag, dem 23. Oktober 2026, kam es auf einer Baustelle in Hagenberg im Bezirk Freistadt zu einem Arbeitsunfall.

Am Freitagnachmittag, dem 23. Oktober 2026, kam es auf einer Baustelle in Hagenberg im Bezirk Freistadt zu einem Arbeitsunfall.

Am Freitagnachmittag, dem 23. Oktober 2026, kam es auf einer Baustelle in Hagenberg im Bezirk Freistadt zu einem Arbeitsunfall. Ein erst 15-jähriger Lehrling verletzte sich beim Umgang mit einer Nagelpistole.

Nagel durchdrang das Bein

Der Jugendliche befand sich laut Polizei auf einem Baugerüst und wollte einem anderen Arbeiter eine Nagelpistole nach oben reichen. Dabei betätigte der 15-Jährige selbst den Abzug. Ein Schuss löste sich und der Nagel durchdrang sein Bein.

Lehrling ins Krankenhaus gebracht

Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Unfallkrankenhaus (UKH) Linz eingeliefert. Weitere Einzelheiten zum Gesundheitszustand des Lehrlings wurden zunächst nicht bekannt gegeben.