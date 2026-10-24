Hackerangriff auf AfD: Spur führt zu hochrangigem Polizisten aus OÖ

Ein Hackerangriff auf die deutsche AfD hat auch eine Verbindung nach Oberösterreich offengelegt. Ein ehemaliger Leiter der Grenzpolizei wollte offenbar Mitglied der Partei werden. Sein Antrag wurde allerdings abgelehnt.

Ein Datenleck bei der deutschen Partei Alternative für Deutschland (AfD) bringt einen früheren hochrangigen Polizeibeamten aus Oberösterreich in die Schlagzeilen. Der Mann, der einst die oberösterreichische Grenzpolizei leitete, hatte sich offenbar um eine Mitgliedschaft bei der AfD bemüht. Das Ansuchen liegt bereits mehrere Jahre zurück. Bekannt wurde es erst jetzt durch interne Unterlagen, die nach einem Hackerangriff an die Öffentlichkeit gelangten.

Antrag stammt aus dem Jahr 2018

Die Unterlagen sollen zeigen, dass der Polizeioffizier bereits im Oktober 2018 einen Mitgliedsantrag bei der AfD stellte. Damals war er laut Medienberichten im Bereich Strategie und Dienstvollzug der Landespolizeidirektion Oberösterreich tätig. Der Antrag gelangte offenbar über das Büro des damaligen deutschen Bundestagsabgeordneten Frank Pasemann an die Partei. Pasemann wurde später wegen rechtsextremer Umtriebe aus der AfD ausgeschlossen. Im April 2019 beschäftigte sich schließlich der Bundesvorstand der Partei mit dem Ansuchen des Österreichers.

Warum die AfD den Polizisten nicht aufnahm

Zu einer Mitgliedschaft kam es allerdings nicht. Der Grund dafür war laut den veröffentlichten Informationen eine Bestimmung in der Parteisatzung. Demnach konnten ausländische Staatsangehörige mit Hauptwohnsitz außerhalb Deutschlands nicht ohne Weiteres als Mitglieder aufgenommen werden. Der österreichische Polizeioffizier erfüllte diese Voraussetzung nicht. Sein Antrag wurde deshalb abgelehnt. Bemerkenswert ist auch, welche Angaben der Mann bei seiner Anmeldung gemacht haben soll. Neben seiner Mitgliedschaft bei der österreichischen FPÖ führte er auch seine dienstliche E-Mail-Adresse an. Zudem erklärte er sich bereit, den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu bezahlen.

Polizeioffizier erklärt seine Beweggründe

Mit den Informationen konfrontiert, äußerte sich der frühere Grenzpolizeichef gegenüber dem Standard zu dem damaligen Ansuchen. Seiner Darstellung zufolge entstand der Kontakt zur AfD im Zusammenhang mit einer Führung durch den Deutschen Bundestag. Diese sei vom Freund seiner Tochter organisiert worden, der damals als Büroleiter des AfD-Abgeordneten Frank Pasemann tätig gewesen sein soll. Der Offizier erklärte, dass der Mitgliedsantrag vor allem aufgrund dieser persönlichen Verbindung zustande gekommen sei. Ein ausgeprägtes politisches Interesse an der AfD sei nach seiner Darstellung nicht ausschlaggebend gewesen.

Mehr als 421.000 E-Mails erbeutet

Dass der mehrere Jahre alte Antrag nun öffentlich diskutiert wird, hängt mit einem Hackerangriff auf die AfD zusammen. Im Zuge der Attacke sollen mehr als 421.000 E-Mails entwendet worden sein. Die veröffentlichten Daten betreffen dem Bericht zufolge auch bekannte Parteifunktionäre, darunter Alexander Gauland und Alice Weidel. Unter den bekannt gewordenen Informationen befindet sich offenbar auch die Korrespondenz rund um den Mitgliedsantrag des österreichischen Polizeioffiziers.