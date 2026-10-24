A7 in Linz zehn Stunden gesperrt: Das müssen Autofahrer wissen

Wer am Samstagabend oder in der Nacht auf Sonntag durch Linz fahren möchte, muss umplanen. Ein Abschnitt der A7 wird für zehn Stunden vollständig gesperrt. Betroffen sind beide Fahrtrichtungen.

Autofahrer, die am Wochenende auf der Mühlkreis Autobahn (A7) durch Linz unterwegs sind, müssen sich auf eine längere Unterbrechung einstellen.

Autofahrer, die am Wochenende auf der Mühlkreis Autobahn (A7) durch Linz unterwegs sind, müssen sich auf eine längere Unterbrechung einstellen.

Autofahrer, die am Wochenende auf der Mühlkreis Autobahn (A7) durch Linz unterwegs sind, müssen sich auf eine längere Unterbrechung einstellen. Von Samstag, 24. Oktober, 19 Uhr, bis Sonntag, 25. Oktober, 5 Uhr wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bindermichl und Voest in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Grund dafür ist allerdings weder eine Baustelle noch ein Unfall: Einsatzkräfte trainieren in dieser Nacht für den Ernstfall.

130 Einsatzkräfte trainieren für den Ernstfall

Schauplatz der groß angelegten Übung ist die Einhausung Niedernhart. Dort werden verschiedene Unfallsituationen nachgestellt, die sich im Rückstau ereignen können. Rund 130 Personen nehmen laut ASFINAG an der Übung teil. Neben Mitarbeitern des Autobahnbetreibers sind auch Behörden, Rettungsorganisationen, die Berufsfeuerwehr und die Polizei beteiligt. Ziel ist es, die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte zu trainieren und Abläufe für mögliche Notfälle auf der Autobahn zu üben.

Verkehr wird durch Linz umgeleitet

Für Autofahrer bedeutet die Übung eine vollständige Unterbrechung der A7 im betroffenen Abschnitt. Eine Durchfahrt zwischen Bindermichl und Voest ist während der zehnstündigen Sperre nicht möglich. Der Verkehr wird stattdessen über das Linzer Straßennetz umgeleitet. Wer in dieser Zeit unterwegs ist, sollte daher mehr Fahrzeit einplanen. Ab Sonntag, 5 Uhr, soll der Abschnitt wieder befahrbar sein.

Nächste Sperre bereits am Dienstag

Auch in der kommenden Woche müssen sich Autofahrer in Linz auf eine nächtliche Straßensperre einstellen. Diesmal ist der Mona-Lisa-Tunnel betroffen. Von Dienstag, 27. Oktober, 21 Uhr, bis Mittwoch, 28. Oktober, 5 Uhr bleibt der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen geschlossen. Grund dafür sind Wartungs- und Reinigungsarbeiten. Einsatzfahrzeuge dürfen den Tunnel während der Sperre weiterhin passieren.