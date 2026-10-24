Wanderer (80) droht abzustürzen: Bergrettung muss ausrücken

Ein Ausflug in die Berge wurde für einen 80-Jährigen zur gefährlichen Situation. Auf einem steilen Wanderweg drohte der Mann abzustürzen. Ein anderer Wanderer eilte ihm zu Hilfe. Auch am Almkogel war die Bergrettung gefordert.

Ein 80-jähriger Wiener wollte am Freitag den 814 Meter hohen Jainzen bei Bad Ischl im Bezirk Gmunden erklimmen. Doch auf dem Weg zum Gipfel geriet der Mann in Schwierigkeiten. Der steile und rutschige Untergrund machte ihm zunehmend zu schaffen. Im oberen Drittel des Aufstiegs wurde die Situation laut Polizei so gefährlich, dass der Wanderer kurzzeitig abzustürzen drohte. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als Hilfe anzufordern.

Zufälliger Wanderer eilte zu Hilfe

Der 80-Jährige verständigte die Bergrettung Bad Ischl. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, kam ihm ein anderer Wanderer zu Hilfe. Der Mann begleitete den Wiener zunächst ein Stück bergab. Doch der Abstieg gestaltete sich schwieriger als erhofft. Der 80-Jährige wurde zunehmend erschöpft und konnte sich auf dem unwegsamen Gelände nur noch unsicher fortbewegen. An ein selbstständiges Weitergehen war schließlich kaum noch zu denken.

Bergrettung bringt 80-Jährigen ins Tal

Die alarmierten Bergretter machten sich gemeinsam mit einem Alpinpolizisten auf den Weg. Auf rund 700 Metern Seehöhe trafen sie auf die beiden Wanderer. Aufgrund seiner Erschöpfung wurde der 80-Jährige mit einer Gebirgstrage ins Tal gebracht. Trotz der gefährlichen Situation hatte der Wiener Glück: Er blieb unverletzt. Bereits ein weiterer Einsatz hatte die Bergrettung am Freitag beschäftigt. Am Almkogel bei Mondsee im Bezirk Vöcklabruck benötigte eine 35-jährige Deutsche Unterstützung. Die Frau hatte sich beim Abstieg am Knöchel verletzt und konnte ihren Weg nicht wie geplant fortsetzen.