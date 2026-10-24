Frontal-Crash auf B3: 15-Jährige per Hubschrauber ins Spital geflogen

Frontal-Crash im Ortsgebiet von Saxen (OÖ): Auf der B3 krachten am Samstagnachmittag zwei Autos frontal ineinander. Fünf Personen wurden verletzt, eine 15-jährige Wienerin musste per Hubschrauber ins Klinikum geflogen werden.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagnachmittag, dem 24. Oktober 2026, auf der Donau Bundesstraße (B3) gekommen. Kurz vor 14 Uhr kollidierten im Ortsgebiet von Saxen zwei Autos frontal im Gegenverkehr. Ein 17-jähriger Lenker aus dem Bezirk Korneuburg war mit seinem Auto unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 70-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land kam. Der Aufprall forderte insgesamt fünf Verletzte.

Hubschrauber angefordert

Besonders schwer erwischte es eine Mitfahrerin des jungen Lenkers: Eine 15-jährige Jugendliche aus Wien erlitt schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber direkt in das Kepler Universitätsklinikum nach Linz geflogen. Der 17-jährige Lenker sowie eine weitere 15-jährige Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen davon. Auch der 70-jährige Unfallgegner und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. Alle vier Leichtverletzten wurden von den Rettungskräften nach der Erstversorgung vor Ort zur weiteren Abklärung in das Landesklinikum Amstetten transportiert.