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/ ©Montage: AdobeStock / Ewald Fröch & Canva
Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeibeamten bei der Geschwindigkeitskontrolle.
Bei einer 40-minütigen Kontrolle in Redlham gingen der Polizei mehrere Raser ins Netz.
Vöcklabruck
24/10/2026
Kontrolle

Polizei stoppt Raser im 70er – zwei Scheine sofort futsch

Raserei auf der B1 in Oberösterreich: Bei einer Lasermessung im 70er-Bereich bei Redlham gingen der Polizei drei Temposünder ins Netz. Zwei Lenker mussten ihren Führerschein sofort abgeben.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Zwischen 16.30 Uhr und 17.10 Uhr positionierten sich die Beamten auf der Wiener Bundesstraße (B1) im Gemeindegebiet von Redlham (Bezirk Vöcklabruck) in der 70er-Zone. Gleich mehrere Autofahrer nahmen es mit der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit jedoch nicht genau.

Mit fast dem doppelten Tempo erwischt

Für zwei Auto-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck war die Fahrt an der Kontrollstelle vorbei: Ein 43-Jähriger raste mit 126 km/h an der Laserpistole vorbei, ein 20-Jähriger brachte es sogar auf 135 km/h. Wegen der Überschreitung im 70er-Bereich griffen die Polizisten sofort durch: Beiden Männern wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen.

Auch Probeführerschein-Besitzer mit 114 km/h gestoppt

Wenig später erwischte es einen weiteren jungen Autofahrer: Ein 24-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck stammend, passierte die Messstelle mit gemessenen 114 km/h. Da es sich bei ihm um einen Probeführerscheinbesitzer handelt, wird er bei der zuständigen Behörde angezeigt.

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