Polizei stoppt Raser im 70er – zwei Scheine sofort futsch

Raserei auf der B1 in Oberösterreich: Bei einer Lasermessung im 70er-Bereich bei Redlham gingen der Polizei drei Temposünder ins Netz. Zwei Lenker mussten ihren Führerschein sofort abgeben.

Zwischen 16.30 Uhr und 17.10 Uhr positionierten sich die Beamten auf der Wiener Bundesstraße (B1) im Gemeindegebiet von Redlham (Bezirk Vöcklabruck) in der 70er-Zone. Gleich mehrere Autofahrer nahmen es mit der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit jedoch nicht genau.

Mit fast dem doppelten Tempo erwischt

Für zwei Auto-Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck war die Fahrt an der Kontrollstelle vorbei: Ein 43-Jähriger raste mit 126 km/h an der Laserpistole vorbei, ein 20-Jähriger brachte es sogar auf 135 km/h. Wegen der Überschreitung im 70er-Bereich griffen die Polizisten sofort durch: Beiden Männern wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen.

Auch Probeführerschein-Besitzer mit 114 km/h gestoppt

Wenig später erwischte es einen weiteren jungen Autofahrer: Ein 24-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Vöcklabruck stammend, passierte die Messstelle mit gemessenen 114 km/h. Da es sich bei ihm um einen Probeführerscheinbesitzer handelt, wird er bei der zuständigen Behörde angezeigt.