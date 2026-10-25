71 Fälle von Nazi-Propaganda: Statt Diversion nun Haftstrafe

Ein 27-Jähriger aus Oberösterreich verbreitete mindestens 71 Beiträge mit NS-Propaganda. Zunächst sollte er mit einer Diversion davonkommen. Doch die Staatsanwaltschaft schritt ein. Jetzt gibt es ein Urteil.

Für einen 27-jährigen Oberösterreicher hat ein Verfahren wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung nun doch strafrechtliche Konsequenzen. Ursprünglich hätte der Mann aus dem Mühlviertel das Verfahren mit einer Geldzahlung von 3.500 Euro im Rahmen einer Diversion beenden können. Doch daraus wurde nichts. Nach einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft Linz musste er sich vor einem Schwurgericht verantworten. Das Ergebnis: sieben Monate bedingte Freiheitsstrafe. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.

Mindestens 71 Beiträge mit NS-Propaganda

Dem 27-Jährigen aus St. Martin im Mühlkreis wurde vorgeworfen, zwischen April und November 2024 wiederholt nationalsozialistische Inhalte verbreitet zu haben. In mindestens 71 Fällen soll der Mann Bilder, Videos und Beiträge mit NS-Propaganda an einen größeren Personenkreis verschickt haben. Dabei soll er unter anderem Adolf Hitler verherrlicht und die systematische Ermordung jüdischer Menschen befürwortet haben. Das Landesgericht Linz hat dem Mann im Dezember 2025 zunächst eine Diversion angeboten. Gegen eine Zahlung von 3.500 Euro hätte das Verfahren ohne strafrechtliche Verurteilung beendet werden können.

Staatsanwaltschaft ging dagegen vor

Das ursprüngliche Vorgehen sorgte für Kritik. Sowohl das Mauthausen Komitee als auch das Netzwerk gegen Rechtsextremismus protestierten gegen die geplante Diversion. Auch die Staatsanwaltschaft Linz war damit nicht einverstanden und erhob Beschwerde. Das Oberlandesgericht Linz gab ihr recht. Die Richter sahen angesichts der zahlreichen Fälle und der erkennbaren Sympathie des Beschuldigten für den Nationalsozialismus eine schwere Schuld. Damit war der Weg für eine Diversion versperrt. Der 27-Jährige musste sich wegen des Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung nach Paragraf 3g des Verbotsgesetzes vor Gericht verantworten.

Sieben Monate bedingte Haft

Am Freitag wurde der Fall schließlich vor einem Schwurgericht am Landesgericht Linz verhandelt. Am späten Nachmittag fiel das Urteil: Der 27-Jährige wurde zu sieben Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt. Das bedeutet, dass er die Strafe nicht unmittelbar im Gefängnis verbüßen muss, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen für den bedingten Strafnachlass eingehalten werden. Anders als bei einer Diversion handelt es sich dabei jedoch um eine strafrechtliche Verurteilung, die grundsätzlich auch im Strafregister aufscheint. Der Verurteilte nahm die Entscheidung des Gerichts an. Die Staatsanwaltschaft erbat sich hingegen Bedenkzeit. Damit ist das Urteil vorerst nicht rechtskräftig.