Mit 1,12 Promille: 16-Jähriger flüchtet auf Moped vor Polizei

Mit 1,12 Promille war ein 16-Jähriger in St. Georgen an der Gusen auf seinem Moped unterwegs. Als die Polizei auf ihn aufmerksam wurde, versuchte er zu flüchten. Dabei stürzte er und verletzte sich.

Eine Polizeistreife, zwei Mopedfahrer und eine Flucht, die für einen 16-Jährigen schmerzhaft endete: In St. Georgen an der Gusen im Bezirk Perg kam es in der Nacht auf Sonntag zu einem Polizeieinsatz. Ein Jugendlicher versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen. Wenig später fanden ihn die Beamten verletzt neben seinem Moped. Wie sich herausstellte, war der 16-Jährige alkoholisiert unterwegs.

Polizei bemerkt zwei Mopedfahrer

Gegen 2.30 Uhr war der Jugendliche gemeinsam mit einem weiteren Mopedlenker auf der L569 unterwegs. Dabei fiel einer Polizeistreife auf, dass eines der beiden Fahrzeuge weder Licht noch ein Kennzeichen hatte. Die Beamten wurden auf das Duo aufmerksam und fuhren den beiden nach. Der 16-Jährige versuchte daraufhin, der Polizei zu entkommen. Seine Flucht endete allerdings nach kurzer Zeit mit einem Sturz.

16-Jähriger lag verletzt neben seinem Moped

Als die Polizisten den Jugendlichen wenig später entdeckten, lag er bereits verletzt neben seinem Fahrzeug auf dem Boden. Er wurde zunächst an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Damit war der 16-Jährige deutlich alkoholisiert unterwegs. Für den Jugendlichen hat die nächtliche Fahrt nun weitere Konsequenzen. Die Polizei nahm ihm den Führerschein vorläufig ab. Außerdem muss er mit mehreren Anzeigen rechnen. Wie sich herausstellte, war sein Moped nicht für den Straßenverkehr zugelassen.