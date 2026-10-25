Baugerüst in Oberösterreich eingestürzt: Arbeiter stürzen vier Meter ab

Drei Bauarbeiter waren in Bad Ischl mit Betonierarbeiten beschäftigt, als plötzlich das Gerüst einstürzte. Einer der Männer konnte sich noch festhalten. Seine beiden Kollegen stürzten rund vier Meter in die Tiefe.

Sie befanden sich gerade in rund vier Metern Höhe, als das Baugerüst plötzlich einstürzte. Während sich einer der Arbeiter noch festhalten konnte, stürzten seine beiden Kollegen in die Tiefe.

Sie befanden sich gerade in rund vier Metern Höhe, als das Baugerüst plötzlich einstürzte. Während sich einer der Arbeiter noch festhalten konnte, stürzten seine beiden Kollegen in die Tiefe.

Drei Bauarbeiter waren am Donnerstag, auf einer Baustelle im Ortsteil Reiterndorf mit Betonierarbeiten beschäftigt. Sie befanden sich gerade in rund vier Metern Höhe, als das Baugerüst plötzlich einstürzte. Während sich einer der Arbeiter noch festhalten konnte, stürzten seine beiden Kollegen in die Tiefe.

Zwei Arbeiter nach Sturz verletzt

Die beiden Männer wurden bei dem Unfall verletzt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Ischl am Sonntag mitteilte, rückten mehrere Rettungsteams zur Baustelle aus. Neben dem Roten Kreuz standen auch der Notarzthubschrauber Martin 3 und das Notarztteam Bad Ischl im Einsatz. Die Versorgung der Verletzten erfolgte noch an der Unfallstelle. Anschließend mussten die beiden Arbeiter für den weiteren Transport geborgen werden.

Feuerwehr setzt Kran zur Bergung ein

Die Einsatzkräfte der Feuerwache Reiterndorf und der Hauptfeuerwache Bad Ischl unterstützten die Rettung der beiden Männer. Mithilfe einer Korbtrage und eines Krans wurden die Verletzten zum Rettungsfahrzeug beziehungsweise zum Notarzthubschrauber gebracht. Anschließend wurden die Bauarbeiter in die Krankenhäuser Bad Ischl und Vöcklabruck eingeliefert.