Tödlicher Frontalcrash in Wels: 39-Jähriger stirbt, drei Autos beteiligt

Ein 39-jähriger Autofahrer war in Wels auf der falschen Fahrbahnseite unterwegs und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Kurz darauf wurde ein drittes Auto in den Unfall verwickelt. Der 39-Jährige verstarb.

In Oberösterreich hat sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 39-jähriger Mann verlor dabei sein Leben, zwei weitere Autofahrer wurden verletzt.

In Oberösterreich hat sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 39-jähriger Mann verlor dabei sein Leben, zwei weitere Autofahrer wurden verletzt.

Ein Autofahrer, der in die falsche Richtung unterwegs war, ein Frontalzusammenstoß und schließlich ein drittes Fahrzeug, das ebenfalls in den Unfall verwickelt wurde: In Wels in Oberösterreich hat sich am Sonntag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 39-jähriger Mann verlor dabei sein Leben, zwei weitere Autofahrer wurden verletzt.

39-Jähriger fuhr in die falsche Richtung

Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr auf der B1 Linzer Straße im Welser Stadtgebiet. Ein 39-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Grieskirchen war auf der stadtauswärts führenden Richtungsfahrbahn entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Auf Höhe der Linzer Straße 246 kam es schließlich zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto. Am Steuer saß ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land.

Drittes Auto in Unfall verwickelt

Doch bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge blieb es nicht. Nur wenige Augenblicke später näherte sich ein weiterer Autofahrer der Unfallstelle. Der 44-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land konnte eine Kollision mit den bereits verunfallten Fahrzeugen nicht mehr verhindern. Damit waren insgesamt drei Autos in den schweren Verkehrsunfall verwickelt.

Ein Toter und zwei Verletzte

Für den 39-jährigen Unfalllenker endete die Fahrt tödlich. Er erlitt bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass er verstarb. Auch der 22-jährige Autofahrer wurde schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 44-jährige Lenker des dritten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen.