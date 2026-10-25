Mit 2,78 Promille unterwegs: Freundin greift während Fahrt ein

Ein 24-jähriger Oberösterreicher hatte am Sonntag offenbar viel zu tief ins Glas geschaut. Trotzdem setzte er sich ans Steuer seines Autos – bis seine Freundin eingriff.

Ein Autofahrer mit auffälliger Fahrweise sorgte am Sonntagnachmittag (25. Oktober) im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich für einen Polizeieinsatz. Ein Zeuge meldete der Polizei ein Auto, das auf der L584 in Richtung Lembach unterwegs war und sich auffällig verhielt. Die Polizei reagierte sofort: Wenig später konnten die Beamten den 24-jährigen Zulassungsbesitzer an seiner Wohnadresse antreffen.

Freundin überzeugte ihn zum Fahrerwechsel

Der junge Mann bestritt zunächst, selbst am Steuer gesessen zu haben. Seine ebenfalls anwesende Freundin schilderte den Polizisten allerdings einen anderen Ablauf: Demnach habe der 24-Jährige das Auto zuerst gelenkt. Während der Fahrt sei es ihr schließlich gelungen, ihn zu einem Fahrerwechsel zu überreden.

Alkotest ergab 2,78 Promille

Ein Alkotest brachte schließlich eine starke Alkoholisierung ans Licht: 2,78 Promille zeigte das Messgerät bei dem 24-Jährigen an. Die Polizisten nahmen ihm daraufhin vorläufig den Führerschein ab. Außerdem wird der Mann angezeigt.