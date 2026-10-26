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/ ©MOntage: Canva
Bild auf 5min.at zeigt Kerzen vor einem Fußballfeld.
Oberösterreichischer Fußballverein nimmt Abschied von Ex-Spieler, der bei einem tragischen Unfall verstarb.
Grieskirchen
26/10/2026
Trauer um Ex-Spieler

Nach tragischem Todesfall: Fußballverein sagt Spieltag ab

Der SV Kematen am Innbach trauert um seinen ehemaligen Spieler Julius Weingartner. Nach seinem tragischen Tod hat der Fußballverein den geplanten Spieltag am Sonntag gegen Edt/Lambach abgesagt.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)
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Traurige Nachrichten beim SV Kematen am Innbach: Der oberösterreichische Fußballverein nimmt Abschied von seinem ehemaligen Spieler Julius W., der auf tragische Weise verstorben ist. In einer Mitteilung auf Facebook drückte der Verein seine Anteilnahme aus und richtete seine Gedanken an die Familie des Verstorbenen. „In diesen schweren Stunden sind die Gedanken des SVK bei der Familie unseres gestern auf tragische Weise aus dem Leben geschiedenen ehemaligen Spielers, Julius W.“, heißt es in dem Beitrag am Sonntag.

Fußballverein sagt Spiel ab

Als Zeichen der Anteilnahme wurde auch der angesetzte Spieltag abgesagt. „Der heutige Spieltag gegen Edt/Lambach ist selbstverständlich abgesagt“, teilte der Verein am Sonntag mit. Abschließend spricht der SV Kematen der Familie sein herzliches Beileid aus und wünscht ihr viel Kraft in dieser schweren Zeit.

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