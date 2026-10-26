„Steig aus, dann bist du tot“: Mann soll Autofahrer mit Messer bedroht haben

Ein 58-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag in Vöcklabruck mehrere Autofahrer mit einem Feldmesser bedroht haben. Bei zwei Fahrzeugen zerkratzte er laut Polizei die Motorhauben. Der Mann wurde festgenommen.

In der Nacht auf Sonntag, dem 25. Oktober 2026, kam es im Stadtgebiet von Vöcklabruck zu einem Polizeieinsatz. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden soll gegen 2.45 Uhr im Bereich der B1 mehrere vorbeifahrende Fahrzeuge angehalten haben. Laut Polizei holte der Mann ein Feldmesser hervor und bedrohte damit die Insassen von drei Autos. Bei zwei der angehaltenen Fahrzeuge soll er außerdem mit dem Messer die Motorhauben zerkratzt haben.

Taxilenker mit dem Tod bedroht

Besonders bedrohlich soll die Situation für einen Taxilenker gewesen sein. Der 58-Jährige steht im Verdacht, zu ihm gesagt zu haben: „Steig aus, dann bist du tot.“ Mehrere Betroffene alarmierten daraufhin die Polizei. Die Beamten begaben sich zum Einsatzort und konnten den Verdächtigen schließlich widerstandslos festnehmen. Nach der Festnahme wurde der Mann in die Justizanstalt eingeliefert. Er muss sich nun wegen der ihm zur Last gelegten Vorfälle verantworten. Für den 58-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.