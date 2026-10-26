Crash bei Parkplatz von früherem Einkaufszentrum fordert Verletzte (16)

Am 25. Oktober kam es auf einem Parkplatz in Leonding (Oberösterreich) zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger krachte gegen eine Straßenlaterne und eine 16-jährige Mitfahrerin wurde dabei verletzt.

Auf dem Parkplatz eines ehemaligen Einkaufszentrums im Gemeindegebiet von Leonding (Oberösterreich) kam es am 25. Oktober 2026 gegen 21.10 Uhr zu einem Unfall. Ein 19-jähriger Mann aus Linz fuhr dabei mit seinem Wagen auf einen Parkplatz. Im Auto befanden sich außerdem ein 16-jähriger Bursche, ein 16-jähriges- und ein 15-jähriges Mädchen. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte der 19-Jährige gegen eine Straßenlaterne auf dem Parkplatz. Die 16-Jährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Wie die Ermittlungen der Linzer Polizei ergaben dürften weder sie noch die 15-Jährige angegurtet gewesen sein. Das 15-jährige Mädchen blieb unverletzt. Die Verletzte wurde ins Kepler Uniklinikum eingeliefert.