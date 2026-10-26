Weil er Müll aufheben sollte: 21-Jähriger mit Messer bedroht

Ein ungewöhnlicher Vorfall beschäftigte die Polizei in der Nacht auf Sonntag in Bad Ischl: Ein 26-Jähriger soll einen ihm unbekannten Mann mit einem Messer bedroht haben, damit dieser Müll aufhebt.

Ein Streit um Müll soll in der Nacht auf Sonntag, dem 25. Oktober 2026, in Bad Ischl (Oberösterreich) eskaliert sein. Gegen Mitternacht ging bei der Polizei ein Notruf ein. Vor einem Lokal sollte ein Mann einen anderen mit einem Messer bedrohen. Als die Beamten eintrafen, war der Verdächtige bereits verschwunden. Im Nahbereich konnten sie den Mann jedoch kurze Zeit später ausfindig machen und festnehmen.

26-Jähriger soll Unbekannten bedroht haben

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut Polizei um einen 26-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden. Er steht im Verdacht, einen ihm unbekannten 21-Jährigen mit einem Messer dazu bringen zu wollen, Müll aufzuheben. Der 21-Jährige stammt aus dem Bezirk Grieskirchen. Er blieb bei dem Vorfall unverletzt. Der 26-Jährige zog sich hingegen im Zuge seiner Festnahme leichte Verletzungen zu.

Verdächtiger in Justizanstalt eingeliefert

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 26-Jährige nach dem Vorfall in die Justizanstalt eingeliefert. Die genauen Hintergründe der mutmaßlichen Messer-Drohung sind bislang nicht näher bekannt. Für den Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.