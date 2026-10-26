Schwarze Sturmhaube mit „A“: Polizei fahndet nach Juwelier-Einbrecher

Ein Unbekannter versuchte am 26. Oktober 2026 in Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) in einen Juwelier einzubrechen. Der Täter flüchtete ohne Beute.

Ein bislang Unbekannter versuchte am 26. Oktober 2026 gegen 3 Uhr in ein Juweliergeschäft in Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) einzubrechen. Es wird vermutet, dass er mit einem Nothammer mehrmals gegen die Schaufensterscheibe schlug. Die innere Panzerverglasung konnte der Unbekannte jedoch nicht überwinden. Er flüchtete ohne Beute mit einem schwarzen E-Scooter. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Eine Auswertung der Überwachungskamera lieferte Hinweise auf das Aussehen des mutmaßlichen Tatverdächtigen. Laut Polizei dürfte es sich um einen schlanken Jugendlichen handeln, der eine schwarze Sturmhaube mit der Aufschrift „A“, eine schwarze Kapuzenjacke, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle trug. Der schwarze E-Scooter, mit dem der Unbekannte flüchtete, hatte zwei runde Rücklichter. Die Polizeiinspektion Kirchdorf an der Krems bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133 4120.