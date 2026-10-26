Drogen-Werbung auf Social Media: So lockte Linzer Dealer (37) seine jugendliche Käufer

Jahrelang soll ein 37-jähriger Linzer mit großen Mengen Drogen gehandelt haben. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich führten die Beamten bis ins Darknet. Auch zwei junge Frauen stehen unter Verdacht.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Landeskriminalamtes Oberösterreich steht ein 37-jähriger Linzer im Verdacht, zwischen 2020 und 2026 große Mengen unterschiedlicher Suchtmittel gekauft und verkauft zu haben. Die Drogen soll er unter anderem im Darknet bestellt und aus dem Ausland nach Österreich liefern lassen haben.

Drogen im Darknet bestellt und über soziale Medien beworben

Besonders brisant: Gemeinsam mit seiner 20-jährigen Freundin soll der Mann zwischen April und Juni 2026 große Mengen Drogen im Darknet bestellt haben. Die Lieferungen gingen laut Polizei an die gemeinsame Adresse in Linz. Dabei soll es sich um mindestens vier Kilogramm Amphetamin, mehr als 1,6 Kilogramm Crystal Meth sowie 290 Gramm Ketamin und weitere Suchtmittel gehandelt haben. Einen Großteil davon sollen die beiden mit Gewinnaufschlag im Linzer Stadtgebiet weiterverkauft haben – unter den Abnehmern sollen sich auch Jugendliche befunden haben. Die Drogen wurden laut Ermittlern zuvor sogar in sozialen Medien präsentiert. Teilweise sollen Fotos und Videos der Suchtmittel veröffentlicht worden sein.

Auch 22-Jährige soll Drogen verkauft haben

Der 37-Jährige steht außerdem im Verdacht, zumindest eine junge Frau zum Drogenhandel gebracht zu haben. Eine 22-jährige Linzerin soll im Jahr 2025 mehr als 1,45 Kilogramm Crystal Meth, 200 Gramm Speed und rund 100 Gramm Ketamin von ihm bezogen haben. Einen Teil davon soll sie selbst in Linz weiterverkauft haben. Die Ermittlungen reichen allerdings noch weiter zurück. Bereits 2020 und 2021 soll der Beschuldigte innerhalb von neun Monaten mindestens 7,7 Kilogramm Cannabis, rund 600 Gramm Kokain und etwa 200 Ecstasy-Tabletten zum Weiterverkauf erworben haben. Den Kauf von weiteren mindestens 300 Gramm Kokain im Jahr 2022 räumte er laut Polizei ein, bestritt allerdings einen Weiterverkauf.

Drogen im Gefrierfach entdeckt

Bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des 37-Jährigen und seiner Freundin stellten die Ermittler unter anderem 100 Gramm Amphetamin im Gefrierfach, rund 40 Gramm Ketamin sowie mehrere Steroid-Ampullen sicher. Beide wurden bereits im Juni 2026 festgenommen. Während die 20-Jährige nach einem Teilgeständnis auf freiem Fuß angezeigt wurde, befindet sich der 37-Jährige derzeit in Untersuchungshaft.