Polizei schaltet Blaulicht ein: Plötzlich tauschen Lenker und Beifahrerin die Plätze

Ein ungewöhnlicher Fahrerwechsel hat am Montagabend in Wels (Oberösterreich) die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Als die Beamten einen Pkw kontrollieren wollten, wechselten plötzlich Fahrer und Beifahrerin die Plätze.

Als die Polizei in Wels das Blaulicht einschaltete, tauschten ein 32-Jähriger und seine 21-jährige Beifahrerin kurzerhand die Plätze. Doch die Beamten beobachteten den Fahrerwechsel.

Als die Polizei in Wels das Blaulicht einschaltete, tauschten ein 32-Jähriger und seine 21-jährige Beifahrerin kurzerhand die Plätze. Doch die Beamten beobachteten den Fahrerwechsel.

Am Montag, dem 26. Oktober 2026, wurde eine Polizeistreife gegen 20.30 Uhr im Bereich der Kreuzung Ringstraße/Maria-Theresia-Straße in Wels auf einen Wagen aufmerksam. Die Beamten wollten das Fahrzeug auf Höhe der Ringstraße 2 anhalten und schalteten dazu das Blaulicht ein. Doch statt stehen zu bleiben, lenkte der Fahrer den Wagen abrupt in eine Zufahrt. Die Polizisten bogen ebenfalls ab und befanden sich damit direkt hinter dem Auto.

Polizei sah alles

Was dann im Fahrzeug passierte, blieb den Beamten nicht verborgen. Sie beobachteten, wie Fahrer und Beifahrerin rasch die Plätze tauschten. Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, hatte zuvor ein 32-jähriger Welser am Steuer gesessen. Dieser besaß allerdings keine gültige Lenkberechtigung. Die 21-jährige Welserin, die auf den Fahrersitz gewechselt war, verfügte hingegen über einen gültigen Führerschein.

Anzeige folgt

Der schnelle Platztausch änderte für den 32-Jährigen nichts mehr. Die Polizisten hatten den Fahrerwechsel unmittelbar hinter dem Fahrzeug beobachtet. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, wird der 32-Jährige angezeigt.