Raser in Wels gestoppt: Beifahrerin fährt ohne Führerschein weiter

Eine Verkehrskontrolle in Wels nahm am Montag eine überraschende Wendung: Nachdem einem 38-Jährigen der Führerschein abgenommen worden war, fuhr seine Beifahrerin weiter, obwohl sie selbst keinen gültigen Führerschein hatte.

Nach einer Geschwindigkeitskontrolle in Wels fuhr eine 26-Jährige ohne gültigen Führerschein weiter und entzog sich der Polizei. Auch zwei Kinder saßen im Auto.

Nach einer Geschwindigkeitskontrolle in Wels fuhr eine 26-Jährige ohne gültigen Führerschein weiter und entzog sich der Polizei. Auch zwei Kinder saßen im Auto.

Am Montag, dem 26. Oktober 2026, führte eine zivile Verkehrsstreife um 14.23 Uhr Geschwindigkeitsmessungen entlang der B1 in Wels (Oberösterreich) durch. Innerhalb weniger Minuten gingen den Beamten gleich drei Autofahrer ins Netz. Sie waren mit 88, 91 und 102 km/h unterwegs. Die Messtoleranz war dabei bereits abgezogen. Besonders die Kontrolle des schnellsten Lenkers sollte die Polizei noch länger beschäftigen.

Führerschein weg

Bei dem Autofahrer, der mit 102 km/h gemessen wurde, handelte es sich um einen 38-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Doch damit war die Angelegenheit noch lange nicht beendet. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich wurden der Mann und seine 26-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Eferding zunehmend renitent. Schließlich wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt.

Beifahrerin fuhr los

Trotz des Verbots setzte sich die 26-Jährige ans Steuer und fuhr mit dem Auto weiter. Eine bereits zur Unterstützung gerufene Polizeistreife versuchte daraufhin, den Wagen erneut anzuhalten. Doch die Lenkerin entzog sich der Kontrolle. Erst in Gunskirchen gelang es den Beamten schließlich, das Fahrzeug anzuhalten.

Zwei Kinder im Auto

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 26-Jährige selbst über keine gültige Lenkberechtigung verfügte. Zudem befanden sich zwei minderjährige Kinder im Auto. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich kündigte Anzeigen an.