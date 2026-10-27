Trauer im Motorsport: Bekannter Streckensprecher mit 58 gestorben

Wolfgang Jagersberger, der über viele Jahre als Streckensprecher und engagiertes Vereinsmitglied bekannt war, ist am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, im Alter von 58 Jahren verstorben.

Wolfgang Jagersberger, der über viele Jahre als Streckensprecher und engagiertes Vereinsmitglied bekannt war, ist am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, im Alter von 58 Jahren verstorben.

Die Nachricht von seinem Tod macht viele Menschen im oberösterreichischen Motorsport betroffen. Wolfgang Jagersberger, der über viele Jahre als Streckensprecher und engagiertes Vereinsmitglied bekannt war, ist am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, im Alter von 58 Jahren verstorben. Auch das Racing Team Blasl nimmt in einem öffentlichen Nachruf Abschied von einem langjährigen Wegbegleiter.

Eine bekannte Stimme im oberösterreichischen Motorsport

Wer Veranstaltungen des OÖ Cups besucht hat, kannte möglicherweise seine Stimme. Jagersberger war über viele Jahre als Streckensprecher im Einsatz und begleitete Rennen mit seinem Fachwissen und seiner Begeisterung für den Motorsport. Das Racing Team Blasl würdigt ihn als treues und engagiertes Mitglied des Junior Racing Teams, das bei zahlreichen Veranstaltungen tatkräftig mitgeholfen habe. Er sei „zweifellos einer der besten und bekanntesten Streckensprecher im OÖ Cup“ gewesen, schreibt der Verein. Mit seiner Leidenschaft und seiner unverwechselbaren Art habe er sowohl Fahrer als auch Zuschauer begeistert.

Nicht nur am Mikrofon mit Leidenschaft dabei

Doch Jagersberger war nicht nur als Sprecher Teil der Motorsport-Gemeinschaft. Auch selbst saß er gerne hinter dem Lenkrad. Besonders in Erinnerung geblieben sind seinen Vereinskollegen die gemeinsamen Fahrten und Duelle mit Leihwagen. Im Nachruf erinnern sie sich an viele spannende, aber auch lustige Momente, die sie mit ihm erleben durften. Für das Team war er damit weit mehr als eine vertraute Stimme bei Rennen. Er war ein Mensch, mit dem die Mitglieder über Jahre hinweg gemeinsame Erlebnisse und Freundschaften verbanden.

Abschied nach schwerer Krankheit

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, um 15 Uhr in der Aufbahrungshalle Wolfern in Oberösterreich statt. Bereits am Dienstag besteht dort zwischen 10 und 19 Uhr die Möglichkeit, an seiner Urne Abschied zu nehmen. Das Racing Team Blasl richtet in seinem Nachruf persönliche Worte an den Verstorbenen: „Lieber Wolfgang, danke für deinen Einsatz, deine Freundschaft und die vielen unvergesslichen Momente.“