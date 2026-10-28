„Mein Gott, es war wunderschön!“: ÖSV-Skicrosserin gibt Karriereende bekannt

Österreichs Skicross-Team verliert eine starke Athletin: Christina Födermayr hat über ihre sozialen Kanäle das offizielle Ende ihrer aktiven Laufbahn im Leistungssport verkündet. Nach Jahren voller sportlicher Höhepunkte, aber auch wiederkehrender verletzungsbedingter Rückschläge, blickt die Oberösterreicherin ohne Bitterkeit auf ihren Weg zurück und verabschiedet sich mit großer Dankbarkeit von ihrem Sport sowie ihrem gesamten Umfeld.

Weltmeistertitel bei Junioren-WM

Bereits im Nachwuchsbereich hatte Födermayr ihr Potenzial eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Im Jahr 2021 sicherte sie sich mit dem österreichischen Team den Junioren-Weltmeistertitel, ehe sie nur ein Jahr darauf mit der Bronzemedaille im Einzelwettbewerb der Junioren-WM nachlegte. Auch auf der ganz großen Weltcup-Bühne feierte sie ihren Durchbruch: Im Dezember 2023 raste sie im Schweizer Arosa mit Rang zwei zu ihrem besten Karriereergebnis. Der Erfolg war jedoch von bitterem Pech überschattet, da sie sich noch im selben Bewerb schwer am linken Knie verletzte und Risse des hinteren Kreuzbands sowie des Innenbands erlitt.

Zweimal bei den Olympischen Winterspielen

Trotz der körperlichen Rückschläge kämpfte sich Födermayr immer wieder zurück und vertrat Österreich gleich zweimal im Zeichen der Fünf Ringe. Sowohl bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking als auch 2026 in Livigno belegte sie jeweils den 22. Endrang. Nun schließt die Skicrosserin dieses intensive Kapitel ab, um voller Zuversicht in einen neuen Lebensabschnitt zu starten.

Bewegendes Instagram-Posting

In einem bewegenden Rückblick zieht die 25-Jährige einen Schlussstrich unter die eigene Karriere und akzeptiert, trotz maximalen Einsatzes nicht jeden Ausgang selbst in der Hand gehabt zu haben; statt verpassten Chancen nachzutrauern, überwiegt aber die tiefe Dankbarkeit für all die Höhen, Tiefen, prägenden Momente sowie die stetige Unterstützung durch Familie, Umfeld und Sponsoren.