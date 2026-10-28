Seit 2024 gesucht: Polizei nahm 44-Jährigen in Oberösterreich fest

Fahndungserfolg in Oberösterreich: Ein 44-jähriger Tscheche, der wegen eines Einbruchs in ein Einfamilienhaus gesucht wurde, konnte im Bezirk Grieskirchen festgenommen werden. Nun sitzt er in Auslieferungshaft.

Der oberösterreichischen Polizei ist ein Fahndungserfolg gelungen. Am Dienstag, dem 27. Oktober 2026, konnten Ermittler einen 44-jährigen tschechischen Staatsangehörigen im Gemeindegebiet von Natternbach im Bezirk Grieskirchen aufspüren und festnehmen. Nach dem Mann wurde aufgrund eines Einbruchs aus dem Jahr 2024 gefahndet.

Hinweis brachte Polizei auf die Spur

Bereits am 20. Oktober war beim Landeskriminalamt Oberösterreich ein Hinweis eingegangen, wonach sich der gesuchte Mann möglicherweise in Oberösterreich aufhalten könnte. Der 44-Jährige wurde von einem tschechischen Gericht im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Jahr 2024 gesucht. Einen gemeldeten Wohnsitz in Österreich hatte der Beschuldigte nicht. Eine Woche nach dem Hinweis gelang es den Ermittlern schließlich, den Mann in Natternbach zu lokalisieren und festzunehmen.

In Justizanstalt Wels überstellt

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 44-Jährige in die Justizanstalt Wels gebracht. Dort befindet er sich derzeit in Auslieferungshaft. Weitere Einzelheiten zum zugrunde liegenden Einbruch und zum Auslieferungsverfahren gab die Polizei nicht bekannt.